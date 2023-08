L’ex allenatore Arrigo Sacchi ha indicato su cosa deve migliorare il tecnico dei nerazzurri.

Arrigo Sacchi ha detto la sua sulla Gazzetta dello Sport sulla notizia del rinnovo di Inzaghi. “Simone Inzaghi si legherà all’Inter fino al 2025 e questa è una grande dimostrazione di fiducia da parte della società che crede nel suo allenatore e lancia un chiaro segnale a tutto il gruppo. Nella scorsa stagione i nerazzurri hanno vinto la Supercoppa di Lega, la Coppa Italia e sono arrivati in finale di Champions League. Un percorso positivo cui, tuttavia, è mancata la continuità in campionato”.

Simone Inzaghi

“Troppi passi falsi contro squadre di medio o basso livello, a segnalare quindi un problema che va affrontato e risolto: è ciò che il club ha chiesto a Inzaghi. Inzaghi è un bravissimo allenatore ed è una bravissima persona. Forse è un po’ troppo legato ai vecchi canoni del calcio italiano, e in questo senso deve probabilmente fare un salto di qualità. È ciò che si aspetta l’Inter da lui. Non si tratta soltanto di schemi e di moduli, ma di mentalità. Il calcio, al giorno d’oggi, per essere divertente, attrattivo e vincente, deve innanzitutto essere coraggioso. Ecco, la squadra di Simone deve far vedere questo coraggio, deve diventare padrona del gioco e del campo, deve essere aggressiva e non deve mai mostrarsi timorosa di fronte all’avversario. Questo è un percorso di crescita fondamentale per raggiungere altissimi livelli”.

L’articolo Sacchi: “Il rinnovo di Inzaghi è un segnale forte della società, l’allenatore forse è legato ai vecchi canoni del calcio italiano” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG