Nell’incontro di ieri con l’agente Tullio Tinti non si è parlato solo dell’arrivo ormai imminente di Audero ma anche del nuovo contratto dell’allenatore.

È tutto fatto per il rinnovo di Simone Inzaghi all’Inter, lo riporta la Gazzetta dello Sport. Il nuovo vincolo legherà il tecnico ai nerazzurri fino al 2025 anche se non vengono menzionate le cifre; Marotta conferma la tendenza a non iniziare la stagione con l’allenatore a scadenza.

Simone Inzaghi

L’ex Lazio si è guadagnato il prolungamento con un vero e proprio miracolo visto che tra marzo e aprile il suo destino sembrava segnato; il finale di stagione in enorme crescendo gli è valso la riconferma. Ora però si ricomincia tutto da capo: l’obiettivo dichiarato è lo Scudetto ma ciò non vuol dire che le coppe verranno trascurate. La società chiede di non ripetere gli errori della passata stagione: bisognerà partire full gas sin da subito dunque per non perdere contatto con la vetta della classifica.

L’articolo Inter: accordo raggiunto per il rinnovo di Inzaghi, ora tutto sulla seconda stella proviene da Notizie Inter.

