Calciomercato Fiorentina, Nzola e Christensen in arrivo in città per le visite mediche: tutti i dettagli

Come riferito da Gianluca Di Marzio, la Fiorentina è pronta ad accogliere Christensen e Nzola come suoi prossimi acquisti.

Il portiere danese dovrebbe essere a Firenze mercoledì per le visite mediche, mentre l’attaccante potrebbe arrivare già in serata, con test di rito fissati quindi per domattina.

