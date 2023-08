I nerazzurri nella giornata di ieri hanno messo le mani su ben due estremi difensori: in maniera abbastanza rapida infatti si è parlato anche con i blucerchiati.

L’Inter ha chiuso l’acquisto di 2 portieri nello spazio di pochissime ore: se per Yann Sommer non c’erano particolari dubbi, ieri i dirigenti hanno ospitato in sede l’agente di Emil Audero.

Emil Audero

È stato quasi definito del tutto l’arrivo dell’italo-indonesiano: l’operazione verrà fatta in prestito con diritto di riscatto a 6,5 milioni di euro, come riporta la Gazzetta dello Sport. I nerazzurri hanno riflettuto diversi giorni sulla possibilità di affidare l’importante ruolo di vice a Filip Stankovic ma poi si è optato per un profilo più esperto: il figlio d’arte potrebbe fare il percorso inverso rispetto ad Audero e finire in prestito alla Sampdoria.

