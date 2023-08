Singo Milan: i rossoneri si tirano indietro? C’è l’interesse di un altro club: le novità sul futuro del terzino ivoriano

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano su Twitter, Atalanta e Torino hanno aperto i colloqui su un potenziale accordo di scambio: Wilfried Singo all’Atalanta e Brandon Soppy al Torino.

Sono in corso trattative tra i due club, mentre il Milan non è finora andato avanti nelle trattative con il club granata per il terzino ivoriano.

