Emil Audero viaggia spedito verso l’Inter in prestito con diritto di riscatto a 6-7 milioni e contratto triennale. Siamo in dirittura.

Ma per il portiere in uscita dalla Samp non c’era una trattativa, semplicemente perché la Lazio non si è ancora congedata da Maximiano. A riportarlo è Alfredo Pedullà.

