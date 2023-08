I dirigenti nerazzurri sanno che non possono sbagliare il colpo in attacco e quindi ponderano attentamente ogni mossa.

L’Inter ha bisogno di una prima punta quando l’inizio del campionato si avvicina: il preferito dei dirigenti è Folarin Balogun che però è molto costoso. Inzaghi avrebbe preferito un profilo fisico (“alla Lukaku“) e che già conosceva la Serie A ma nelle ultime ore si starebbe convincendo a puntare sull’americano. L’attaccante dell’Arsenal infatti è brevilineo, rapido e veloce, al Reims ha segnato più di 20 goal in tutti i modi: va insomma variato lo stile di gioco a livello di squadra.

Simone Inzaghi

Quanto alla trattativa: la Gazzetta dello Sport sostiene che l’Inter ha parlato con un intermediario facendo sapere di essere disposta a spendere sui 35 milioni. I Gunners hanno rifiutato un’offerta da 30 milioni proveniente dal Monaco e per ora non si accontenterebbe dalla proposta di Marotta e Ausilio; serve pazienza e lavoro anche da parte di Balogun stesso, il 22enne infatti verrebbe di corsa a Milano. Altri obiettivi, Taremi su tutti, restano sullo sfondo ma non possono essere depennati.

