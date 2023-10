Infortunio Alex Sandro, il terzino brasiliano della Juve salterà la sfida contro il Milan del prossimo 22 ottobre. Gli aggiornamenti

Alex Sandro, fermo per un infortunio rimediato in allenamento da fine settembre (lesione di medio grado del bicipite femorale della coscia sinistra) dovrà stare fermo ancora per un mese.

Come riferito dal giornalista Giovanni Albanese, infatti, sono stati di fatto confermati i tempi di recupero iniziali del difensore brasiliano della Juve. Il rientro è quindi fissato per la metà di novembre. Out contro il Milan.

