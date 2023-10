Mercato Milan, spunta il retroscena su Nicolò Zaniolo: offerta estiva ricevuta dalla Serie A per l’esterno dell’Aston Villa

Nicolò Zaniolo, ex obiettivo del calciomercato Milan attualmente all‘Aston Villa, ha ricevuto in estate un’offerta dall’Italia. Lo rivela George Gardi, intermediario e agente, a TMW:

«Zaniolo è arrivato in Turchia per restare ed essere protagonista in Champions League. Il suo sogno era anche di giocare la Premier League. Essendo un giocatore di valore, sono state ricevute diverse offerte per il suo cartellino, tra cui una anche dall’Italia ritenuta non all’altezza. Giocatore e club hanno deciso insieme la migliore soluzione, che rischia di essere la più grande vendita di tutta la storia del calcio turco, un giocatore che in pochi mesi potrebbe raddoppiare il valore per quanto riguarda le casse del club».

