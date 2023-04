Infortunio Bani, problemi per il difensore del Genoa, costretto al cambio forzato contro la Reggina: le sue condizioni

Ansia in casa Genoa per Mattia Bani, costretto a lasciare il campo nel match con la Reggina dopo soli 10 minuti dopo aver subito un colpo al volto in uno scontro con Stelec.

Il giocatore è finito in pronto soccorso per ulteriori accertamenti, ma soltanto tra qualche ora se ne saprà di più sulle sue condizioni.

