L’infortunio rimediato da Alessandro Bastoni a Coverciano con la Nazionale rischia di essere una mazzata per l’Inter

Alessandro Bastoni è ancora alle prese con l’infortunio muscolare rimediato in Nazionale: risentimento al polpaccio destro. Inzaghi molto probabilmente non potrà contare su di lui per Juve Inter.

Come riferisce Tuttosport, il difensore ha svolto delle terapie per smaltire il problema al polpaccio e tra domani e martedì effettuerà nuovi esami per capire l’entità della lesione. Il suo stop sarà di almeno tre settimane.

L’articolo Infortunio Bastoni, terapie e nuovi esami: le ultime sul suo recupero proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG