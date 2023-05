Pronto il ritorno dell’attaccante dell’Atalanta Jeremie Boga contro il Monza dopo l’infortunio alla caviglia

Dopo uno stop di 3 settimane pare certo il ritorno a pieno regime per l’ultima giornata di campionato l’attaccante dell’Atalanta Jeremie Boga: fermo ai box anche contro l’Inter nonostante un leggero miglioramento alla caviglia.

Sulla carta il numero 10 nerazzurro dovrebbe ritornare ad allenarsi in gruppo insieme ai suoi compagni di squadra, con la possibilità di essere decisivo per il consolidamento del quinto posto in classifica. Staremo a vedere come si evolverà la situazione nel corso della settimana a Zingonia.

