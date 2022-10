La Juventus torna alla vittoria ma potrebbe dover restare in ansia per le condizioni di Gleison Bremer

La Juventus torna alla vittoria ma potrebbe dover restare in ansia per le condizioni di Gleison Bremer. Il brasiliano è uscito per un problema muscolare alla coscia sinistra.

La richiesta del cambio e le smorfie di dolore in panchina dopo la sostituzione. La sensazione in casa bianconera è che il difensore si sia fermato in tempo. Nei prossimi giorni verranno effettuati tutti i controlli del caso per capire l’entità dell’infortunio. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

L’articolo Infortunio Bremer, il brasiliano si è fermato in tempo? Ecco cosa filtra proviene da Calcio News 24.

