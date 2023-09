Rudi Garcia ha dovuto fare a meno di Cajuste per la partita contro il Braga, il centrocampista non è nemmeno in panchina

Rudi Garcia ha dovuto fare a meno di Cajuste per la partita contro il Braga, il centrocampista non è nemmeno in panchina.

Come riportato da Sky Sport, piccolo affaticamento muscolare per il giocatore del Napoli.

