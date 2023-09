L’Inter ha tirato un sospiro di sollievo per quanto riguarda le condizioni di Hakan Calhanoglu: il turco si è sottoposto a esami strumentali

Come riportato da Sky Sport, il centrocampista non ha riportato lesioni muscolari ma soltanto un affaticamento. Resta da capire se riuscirà a recuperare per la sfida contro l’Empoli.

