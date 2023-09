Infortunio Calabria: le sue condizioni verso Cagliari Milan. Le ultimissime notizie sul capitano rossonero

L’edizione odierna del Corriere della Sera ha fatto il punto sulle condizioni di Davide Calabria, che ha saltato l’ultima sfida casalinga contro il Verona.

Il terzino del Milan potrebbe già recuperare per il turno infrasettimanale a Cagliari. Se i tempi di recupero dovessero allungarsi verrebbe comunque convocato per la gara in programma sabato a San Siro contro la Lazio.

