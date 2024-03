Infortunio Calhanoglu, conferme sul rientro del turco: ecco quando tornerà a disposizione per l’Inter di Simone Inzaghi

Hakan Calhanoglu è ancora alle prese con un infortunio che lo sta tenendo lontano dal campo nelle ultime partite dell’Inter. Il centrocampista viaggia verso il recupero, che procede bene secondo le tappe previste.

La Gazzetta dello Sport conferma la data per il rientro a disposizione del turco, ovvero per la sfida in trasferta in campionato contro il Bologna di sabato 9 marzo.

L’articolo Infortunio Calhanoglu, conferme sul rientro del turco: ecco quando tornerà a disposizione proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG