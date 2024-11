Il centrocampista turco è stato al centro di un caso diplomatico tra nerazzurri e nazionale turca per via della gestione di un infortunio. Hakan Calhanoglu rompe il silenzio e parla in conferenza stampa: il regista inizia tornando sul match col Galles. “Abbiamo giocato bene, ma non siamo riusciti a vincere”. “La cosa più importante era non perdere e non abbiamo perso. Se tutto va bene, i miei amici torneranno domani con una vittoria e io tornerò a Milano felice”. Le critiche “Sto cercando di evitare che ciò accada. In Nazionale ho sempre subito critiche. Ma amo i miei compagni, per me sono come fratelli e farò sempre di tutto per cercare di proteggerli. Mi assumo le responsabilità di ciò che accade e i compagni mi apprezzano e mi rispettano. Io cerco sempre di valorizzarli con la mia umanità piuttosto che con il mio ruolo di capitano e di motivarli in campo perché so quanto sia importante”. L’obiettivo in nazionale […]

Leggi l’articolo completo Infortunio Calhanoglu: il turco vuota il sacco e ringrazia Marotta, ecco quando rientrerà, su Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG