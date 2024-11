I giocatori, con l’Inter pronta a cederli, hanno bloccato il mercato estivo in entrata la scorsa estate e questa volta non ci sono possibilità che rimangano. Nell’universo calcistico, dove le stelle nascono e tramontano con la velocità di una stagione, il destino di alcuni giocatori diventa emblematico delle dinamiche di un intero club. Questo è il caso di due giocatori che la scorsa estate non hanno potuto o voluto trovare una diversa sistemazione ed il cui futuro sembra ormai delinearsi netto tra le maglie nerazzurre. Una stagione di riflessioni Nel corso dell’ultima sessione di mercato, i due nomi erano stati al centro di numerose speculazioni ma alla fine erano rimasti all’Inter nonostante fossero non più ben voluti anche da una parte della tifoseria. Una decisione che pare essere stata dettata più da questioni economiche che da una reale strategia sportiva. I giocatori, con un ingaggio approssimativo di circa 3,5 milioni […]

Leggi l’articolo completo Inter, i due saluteranno a fine stagione ed il reparto andrà ricostruito, su Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG