Chukwueze continua a lavorare per recuperare dall’infortunio che lo tiene fermo da prima di Juve Milan. Le sue condizioni

Avanti senza intoppi. Chukwueze continua a lavorare per recuperare dall’infortunio che lo tiene fermo da prima di Juve Milan. Le sue condizioni:

alle prese con una lesione al bicipite femorale sinistro, prosegue il suo percorso di recupero come da programma, ma per rivederlo in campo servirà ancora un po’ di tempo.

The post Infortunio Chukwueze: le ultime sulle condizioni dell’attaccante appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG