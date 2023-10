Juan Cuadrado è ancora alle prese con un infortunio: la tendinite lo sta tenendo lontano dal campo: ecco quando può tornare

Juan Cuadrado è ancora out per infortunio. Il colombiano, alle prese con una tendinite, salterà anche la gara di martedì sera in Champions League contro il Salisburgo.

Stando a quanto riferisce Sky Sport, però, il calciatore potrebbe tornare tra i convocati per la prossima partita di campionato contro la Roma.

L’articolo Infortunio Cuadrado, quando torna il colombiano? Le ultime proviene da Inter News 24.

