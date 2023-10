Il centrocampista turco ormai ha raggiunto uno status invidiabile: questo però chiaramente lo espone alle attenzioni degli avversari.

L’Inter sale in vetta alla classifica del campionato in attesa di Milan-Juventus di stasera: lo 0-3 rifilato al Torino ieri pomeriggio va analizzato perché la gara è stata letteralmente divisa in due parti.

Un’ora di equilibrio

La squadra di Juric fin quando ha tenuto fisicamente ha giocato uomo contro uomo a tutto campo riuscendo a concedere pochissimo all’Inter. Le migliori occasioni sono dei granata anche se comunque Sommer è sempre attento; successivamente il peso diverso delle alternative in panchina, le defezioni che già da prima del match affliggono i piemontesi e l’infortunio grave accorso a Schuurs hanno dato una svolta alla gara.

La forza offensiva dei nerazzurri

Al 59′ l’Inter rompe l’equilibrio grazie anche ai 3 cambi effettuati poco prima da Inzaghi: i nerazzurri segnano con Thuram e mettono la gara in discesa. La rete arriva da un cross basso di Dumfries che appunto era appena entrato in campo; i granata, scossi anche dall’infortunio del centrale, sono usciti velocemente dal match.

Domina l’ex Milan

La Gazzetta dello Sport sottolinea come Calhanoglu anche ieri abbia conclamato la sua importanza nello scacchiere nerazzurro. Il turco è stato marcato a uomo da Vlasic e infatti per un’ora si è visto pochissimo; poi è salito in cattedra e ha messo lo zampino su tutte e 3 le reti dei suoi.

