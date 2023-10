L’allenatore del Salisburgo, Gerhard Struber, si è espresso così in vista della prossima gara in Champions League contro l’Inter

Intervenuto ai microfoni di Puls24 al termine della partita persa contro il Lask Linz, l’allenatore del Salisbrugo, Gerhard Struber, ha parlato anche della prossima sfida in Champions League contro l’Inter.

LE PAROLE – «Dobbiamo mostrare un volto diverso per girare la gara dalla nostra parte. Ci è mancato il fuoco per farcela nei cruciali della gara. I fischi dei tifosi? Se non metti in campo l’agonismo potresti ricevere dei fischi. Abbiamo contribuito molto a questo. L’Inter? Dobbiamo tutti mettere in discussione una prestazione del genere e guardare comunque con ansia alla partita che verrà. Questa è la Champions League, è qualcosa di molto speciale. Dobbiamo mostrare un volto diverso. Dobbiamo ricordare noi stessi che ciò che ci rende forti è l’elevata aggressività e intensità, dobbiamo dimostrarlo. Allora anche a Milano potremo dare fastidio ai nostri avversari».

