Infortunio Cuadrado: quante partite salterà il colombiano dopo l’operazione al tendine? I dettagli sui suoi tempi di recupero

L’infortunio al tendine d’Achille non ha dato tregua a Juan Cuadrado, il quale alla fine è stato costretto ad operarsi. Intervento avvenuto nei giorni scorsi in Finlandia ed andato a buon fine: tuttavia l’esterno dell’Inter salterà gran parte della stagione (motivo per il quale i nerazzurri si tufferanno sul calciomercato invernale alla ricerca di un sostituto).

Come annunciato da Simone Inzaghi steso al termine di Inter Lecce ai microfoni di Sky Sport, il colombiano starà fuori dal campo per parecchio tempo e potrà tornare solo i primi di aprile. La sua ultima partita risale al 12 dicembre in Champions League contro la Real Sociedad, prima della decisione di sottoporsi all’intervento chirurgico. Ha già saltato i match di campionato contro Lazio e Lecce: se le cose dovessero andare come previsto tornerebbe tra la 31esima e la 32esima giornata di campionato (dunque per la sfida di ritorno con l’Udinese o per quella contro il Cagliari a San Siro).

