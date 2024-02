Infortunio Danilo, ancora a parte a tre giorni dal Napoli! Cosa filtra sul recupero del capitano della Juventus

Danilo ancora a parte nell’allenamento odierno al JTC, a tre giorni dal big match del Maradona Napoli–Juve.

Il capitano bianconero non è ancora rientrato in gruppo e rimane in dubbio per la sfida di domenica sera.

