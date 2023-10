Infortunio Danilo, grande apprensione per la Juve: domani gli esami verità sulle condizioni del capitano bianconero

Danilo, capitano della Juventus, alle prese con un problema al flessore della coscia sinistra, è atteso per domani a Torino dove sarà subito sottoposto a risonanza magnetica per capire la gravità del problema rimediato col Brasile e, di conseguenza, i tempi di recupero.

C’è ovviamente apprensione in casa bianconera: perdere il difensore e leader indiscusso della squadra per la sfida contro la capolista Milan, in programma la prossima domenica, sarebbe un grave danno, tanto più che il brasiliano non ha un sostituto naturale nella rosa di Allegri. Lo scrive Tuttosport.

The post Infortunio Danilo, grande apprensione in casa Juve: domani gli esami verità appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG