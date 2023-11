Infortunio Danilo: le NOVITA’ dall’allenamento odierno. Cosa filtra verso Fiorentina Juve per il capitano bianconero

È fallito il recupero lampo di Danilo, con il capitano della Juve che ha avvertito ancora fastidio nell’allenamento di ieri e ha fatto sì che si allungassero i tempi di recupero.

Come raccontato da Paolo Aghemo a Sky Sport 24, oggi il brasiliano è rimasto a riposo alla Continassa, dunque non sarà a disposizione per la trasferta di domenica al Franchi contro la Fiorentina. Si procede con cautela ora, visto che la data da cerchiare è al rientro dalla sosta, il 26 novembre, contro l’Inter.

