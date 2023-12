Novità sul recupero dall’infortunio di Stefan de Vrij: il difensore si è allenato a parte ma filtra ottimismo in casa Inter

Stefan de Vrij è ancora alle prese con l’infortunio, che si somma a quelli di Dumfries, Cuadrado e Sanchez. È emergenza in difesa per l’Inter, che recupera però Benjamin Pavard, il quale verrà convocato per la sfida di domani contro la Lazio e si accomoderà in panchina.

Secondo Sky Sport ci sono comunque ottimi segnali da parte del centrale olandese, il quale ha continuato in questi giorni ad allenarsi a parte, ma ad un buon ritmo. La data fissata sul calendario per il suo rientro è quella del 23 dicembre contro il Lecce. C’è ottimismo tra i nerazzurri per poterlo recuperare per quella partita.

L’articolo Infortunio de Vrij, ottimismo sul rientro nonostante l’allenamento personalizzato: le ultime proviene da Inter News 24.

