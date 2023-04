Infortunio Di Maria, la verità di Allegri sul problema cavlglia e sul perchè non ha giocato Bologna Juve: ecco come sta il Fideo

Allegri dopo Bologna Juve ha spiegato come sta Di Maria. Queste le parole a Sky Sport sul Fideo.

COME STA DI MARIA – «Di Maria sta bene, aveva la caviglia che gli dava fastidio e quindi l’ho lasciato a casa. Io sono uno che quando uno sta mezzo e mezzo lo lascio a casa perché in panchina e in trasferta devono venire quelli sani. Di Maria è importante per noi come lo sono tutti. Lui ha qualità tecniche straordinarie. La squadra mi è piaciuta sotto lo spirito, si sono aiutati molto, ha fatto una bella partita».

L’INTERVISTA INTEGRALE DI ALLEGRI A SKY POST BOLOGNA JUVENTUS

The post Infortunio Di Maria, la verità di Allegri: ecco come sta il Fideo appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG