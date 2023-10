L’allenatore della Roma, José Mourinho, ha detto la sua in merito all’infortunio subito da Dybala, che rischia di saltare il match con l’Inter

Intervenuto ai microfoni di Dazn nel postpartita di Cagliari-Roma, José Mourinho si è espresso così sull’infortunio rimediato da Paulo Dybala, il quale rischia di saltare la sfida contro l’Inter che ci sarà poco dopo il rientro dalla sosta.

LE PAROLE – «Su Dybala non c’è ottimismo, quando lui non è ottimista io non lo sono. E lui non lo è. Ora aspettiamo gli esami. Sicuramente lo perdiamo per tanto tempo, ora speriamo di recuperare qualche altro giocatore. Oggi abbiamo finito in emergenza con Celik a centrocampo»

