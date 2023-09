Infortunio Giroud: ecco cosa filtra in casa Milan in vista del derby di Milano contro l’Inter del 16 settembre

Tra una settimana esatta Inter e Milan si affronteranno a San Siro in una stracittadina che si preannuncia già parecchio importante nella corsa scudetto delle due formazioni.

Il Milan potrà contare su Olivier Giroud. Come si legge oggi sulla Gazzetta dello Sport, in casa rossonera filtra cauto ottimismo sul suo recupero, come ottimista era stato lo stesso attaccante dopo il match con la Francia.

