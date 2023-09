Olivier Giroud sta lavorando in vista del derby contro l’Inter: l’attaccante del Milan ha svolto lavoro personalizzato

Olivier Giroud sta lavorando in vista del derby contro l’Inter: l’attaccante del Milan ha svolto lavoro personalizzato.

Secondo quanto riportato da Milannews24, il centravanti francese non dovrebbe essere in dubbio per la sfida di sabato.

