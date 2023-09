Notte insonne per l’Argentina a La Paz in Bolivia in vista della seconda gara ufficiale per le qualificazioni ai prossimi Mondiali

Notte insonne per l’Argentina a La Paz in Bolivia in vista della seconda gara ufficiale per le qualificazioni ai prossimi Mondiali.

I tifosi boliviani hanno sparato fuochi d’artificio e girato per le strade della città suonando clacson per rovinare il sonno di Messi e compagni.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG