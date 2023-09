L’Italia ospita l’Ucraina nella sesta del Girone C per le qualificazioni all’Europeo 2024: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live

L’Italia del neo ct Luciano Spalletti torna in campo dopo il pareggio con la Macedonia del Nord per la sesta giornata del percorso di qualificazione all’Europeo 2024 in Germania. Azzurri che ospitano a San Siro l’Ucraina.

Italia-Ucraina 1-0: sintesi e moviola

12′ – GOL ITALIA – Zaccagni recupera palla e serve Frattesi che non sbaglia, il suo destro porta avanti gli azzurri.

10′ – Occasione Italia con Raspadori, l’attaccante del Napoli calcia alto da ottima posizione.

6′ – Ottimo l’approccio dell’Italia in questo avvio. Squadra aggressiva e vogliosa.

3′ – Prima occasione per gli azzurri: Di Lorenzo ci prova da fuori, pallone alto.

1′ – Iniziato il match a San Siro.

Migliore in campo Italia: a fine partita

Italia-Ucraina 1-0: risultato e tabellino

Marcatori: 12′ Frattesi,

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Scalvini, Bastoni, Dimarco; Barella, Locatelli, Frattesi; Zaniolo, Raspadori, Zaccagni. Commissario tecnico: Luciano Spalletti.

Ucraina (4-2-3-1): Bushchan; Konoplia, Zabarnyi, Kryvstov, Mykolenko; Zinchenko, Stepanenko; Yarmolenko,, Sudakov, Tsygankov, Dovbik. Commissario tecnico: Serhiy Rebrov.

