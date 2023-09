Novità sull’infortunio rimediato da Olivier Giroud con la Francia: l’attaccante del Milan rischia di saltare il derby contro l’Inter?

Ha destato preoccupazione in casa Milan l’infortunio rimediato da Olivier Giroud nel corso di Francia-Irlanda. Il centravanti è stato costretto al cambio nel primo tempo a causa di un problema alla caviglia sinistra.

Come riferisce il giornalista di Sky Sport, Manuele Baiocchini, adesso filtra cauto ottimismo sul fronte rossonero per le condizioni dell’attaccante, soprattutto in vista del derby contro l’Inter.

L’articolo Infortunio Giroud, l’attaccante del Milan salterà il derby contro l’Inter? proviene da Inter News 24.

