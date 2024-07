Nella calda estate americana, la tournée del Milan negli Stati Uniti si apre con difficoltà non previste, con l’infermeria che diventa improvvisamente protagonista di una serie di eventi sfortunati che hanno colpito due giocatori importanti della rosa. Le circostanze hanno messo a dura prova il team, costringendo lo staff tecnico a valutare soluzioni alternative e a riconsiderare la propria strategia per la stagione imminente.

Sfortuna in campo e fuori

Durante uno scontro sul campo con il Manchester City, Alessandro Florenzi ha subito un gravissimo infortunio: la rottura del crociato e del menisco laterale del ginocchio destro, un colpo durissimo che lo terrà lontano dai campi di gioco per quasi tutta la stagione. Una notizia che da sola avrebbe già messo a dura prova la squadra, ma a questa si è aggiunto un imprevisto che ha coinvolto Marco Sportiello, la riserva del portiere titolare Mike Maignan. Sportiello si è procurato un serio taglio alla mano sinistra, in modo alquanto insolito, visto che l’infortunio è avvenuto in hotel a New York, e non sul campo. Questo incidente lo terrà fuori dai giochi per oltre due mesi, con accertamenti in corso per capire l’entità del danno e valutare se sarà necessario un intervento chirurgico.

Marco Sportiello

Scatti di mercato

Data l’assenza forzata di Sportiello, e con la stagione alle porte, il Milan si ritrova nella posizione di dover sondare il mercato alla ricerca di un sostituto adeguato. Il nome che circola con maggiore insistenza è quello di Simone Scuffet del Cagliari, valutato intorno ai tre milioni di euro, un’opzione valida soprattutto alla luce delle possibili movimentazioni di mercato che potrebbero vedere Silvestri lasciare l’Udinese per il Cagliari. Al momento, tuttavia, Simone Scuffet appare come una soluzione papabile ma non definitiva, in attesa di vedere come si evolveranno le trattative future.

Fiducia nei giovani

Nel frattempo, Paulo Fonseca, l’allenatore del Milan, si trova a fare affidamento su Lorenzo Torriani, un giovane portiere di 19 anni che, pur essendo previsto come terzo portiere per la stagione, si è ritrovato catapultato in prima linea durante l’amichevole allo Yankee Stadium. Questa situazione, seppur emergenziale, rappresenta una preziosa opportunità per il giovane atleta di dimostrare il suo valore e la sua capacità di stare al passo con le esigenze di una squadra di alto livello.

Nel complesso, gli infortuni di Florenzi e Sportiello rappresentano un ostacolo non da poco per il Milan, che ora si trova a dover navigare tra le insidie del mercato e le incertezze legate al recupero degli atleti, il tutto mentre cerca di mantenere alto il morale della squadra e di proseguire la preparazione per una stagione che si preannuncia ricca di sfide. La strada per il riscatto parte da qui, con la speranza che la sfortuna si trasformi in una nuova opportunità di crescita e consolidamento per la squadra e per i giovani talenti che ne fanno parte.

