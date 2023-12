Infortunio Jovic, oggi giornata decisiva per capire la disponibilità dell’attaccante in vista del Sassuolo: sensazioni positive

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, la giornata di oggi sarà decisiva per capire se Luka Jovic sarà disponibile per la sfida di domani tra Milan e Sassuolo.

Le sensazioni sono positive: l’allenamento di ieri ha dato ottimi segnali. Il serbo dovrebbe andare in panchina.

The post Infortunio Jovic, oggi giornata decisiva: le sensazioni in vista del Sassuolo appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG