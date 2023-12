Rinnovo Simic, il Milan chiamato ad accelerare vista la scadenza fissata al 2025: sul difensore c’è già mezza Europa

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, in casa Milan è aperto il tema relativo al rinnovo di Simic, centrale classe 2005 in scadenza nel 2025.

I rossoneri sono chiamati ad accelerare nelle prime settimane del 2024 visto che sul difensore ci sono già gli occhi di mezza Europa.

