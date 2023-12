Brambati sul Milan: «Sono sorpreso dal presente. Tornare sul mercato vuole dire che…». Le parole dell’ex calciatore

L’ex calciatore Brambati ha parlato a TMW per analizzare il momento del Milan e le voci sul ritorno di Maldini con la vecchia proprietà.

PAROLE – «Non so niente di questa cosa, sono abbastanza sorpreso dal presente del Milan. Oggi si dice che deve tornare sul mercato dopo che in estate ha speso tanto per tanti acquisti. Tornare sul mercato oggi vuol dire aver sbagliato anche la gestione».

