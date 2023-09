Continuano i problemi legati agli infortuni in casa Milan: Pioli rischia di perdere seriamente Kalulu in difesa dopo la squalifica di Tomori

Secondo quanto riportato da Milanews24.com, Pierre Kalulu è ancora alle prese con il suo infortunio che non gli ha permesso di allenarsi nei giorni scorsi. Riguardo le sue condizioni non sono arrivate ulteriori novità, ma per capire se sarà presente contro l’Inter dovrà effettuare ulteriori esami.

Una corsa contro il tempo visto che dovrebbe fare altri test tra giovedì e venerdì mattina per capire se avrà recuperato e potrà essere convocato per il derby di sabato.

L’articolo Infortunio Kalulu, i piani di Pioli e la corsa contro il tempo per il derby: le ultime proviene da Inter News 24.

