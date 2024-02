Infortunio Kalulu, passi avanti del difensore francese che si avvicina al rientro: a Milanello c’è questo scenario

La giornata di ieri in casa Milan è stata importante anche per quanto riguarda Pierre Kalulu, tornato ad allenarsi sul campo seppur in maniera blanda.

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, il difensore francese classe 2000 si avvicina al rientro. A Milanello sull’ex Lione comincia a prefigurarsi uno scenario preciso: Pioli potrebbe riaverlo a disposizione per la panchina nella gara del prossimo primo marzo contro la Lazio.

