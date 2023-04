Infortunio Kean: lungo stop per l’attaccante! Le ultime sulle sue condizioni

Non arrivano buone notizie sul fronte Kean per la Juve e Massimiliano Allegri. Come riferito da Giovanni Albanese de La Gazzetta dello Sport, infatti, si profila un lungo stop per l’attaccante.

Il centravanti bianconero non tornerà a disposizione prima di fine mese, saltando oltre allo Sporting anche il ritorno di Coppa Italia contro l’Inter.

