Juve, da Barbieri a Fagioli: TUTTI i numeri dei giovani provenienti dalla Next Gen lanciati in prima squadra in questa stagione

Barbieri è stato l’ultimo di una serie di giovani prodotti del vivaio della Juve a debuttare in Serie A, domenica scorsa col Sassuolo.

Da 10 a 97: questo dato riassume le presenze, nel corso degli anni, dei giocatori provenienti dalla Next Gen (o precedentemente Under 23). Si parte da 10 apparizioni nella stagione 2018/19, a 14 in quella successiva, 36 nella 2020/21 e 19 nella 21/22.

In questa annata i giovani bianconeri hanno accumulato 97 presenze in Prima Squadra. Nel dettaglio, 31 Fagioli, 31 Miretti, 17 Soulé, 11 Iling-Junior, 5 Barrenechea e 2 Barbieri (che oltre che a Reggio Emilia era già entrato in campo in Champions League, contro il PSG). Più in una stagione, dunque, che in tutte le quattro precedenti. Il tutto, per un minutaggio che si aggira, sommando tutti i ragazzi impegnati, alla cifra di 4000 minuti.

The post Juve, da Barbieri a Fagioli: TUTTI i numeri dei giovani appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG