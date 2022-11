Kim Min Jae preoccupa sia la Corea e sia il Napoli, le sue condizioni sono da valutare visto che è uscito con un dolore al polpaccio dopo la sfida con il Ghana

Kim Min Jae preoccupa sia la Corea del Sud e sia il Napoli, le sue condizioni sono da valutare visto che è uscito con un dolore al polpaccio dopo la sfida con il Ghana.

In questi giorni effettuerà tutti i controlli del caso per capire l’entità dell’infortunio. Bento e anche Spalletti sperano in nulla di grave.

L’articolo Infortunio Kim, la Corea e il Napoli attendono l’esito degli esami: le ultime proviene da Calcio News 24.

