Infortunio Kjaer, oggi giornata decisiva per il danese: possibile convocazione per la sfida di domani contro il Lecce

Come riportato da Tuttosport, quella di oggi sarà una giornata decisiva anche per quanto riguarda le condizioni di Simon Kjaer.

Il centrale danese, fermo dalla vigilia della gara contro il Napoli, ha svolto ieri lavoro personalizzato: se oggi rientrerà in gruppo potrebbe andare in panchina al Via del Mare.

