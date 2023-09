Infortunio Krunic, c’è una prima data per il ritorno a disposizione del centrocampista: le ultime sul giocatore del Milan

Come riferito da Sky, ci sono aggiornamenti sulle condizioni di Rade Krunic.

IL PUNTO – «Krunic giocatore preziosissimo per Pioli, più di quanto si possa immaginare. Starà fuori per almeno 4 settimane, salterà Cagliari, Lazio, Dortmund e Genoa. Il Milan vuole provare ad averlo per la Juve il 22 ottobre dopo la sosta, giocatore invisibile ma fondamentale».

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG