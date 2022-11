Infortunio Kvaratskhelia, l’attaccante georgiano salterà il match tra Atalanta e Napoli: il comunicato del club azzurro

Kvaratskhelia non sarà a disposizione del Napoli per la trasferta di Bergamo, come comunicato dallo stesso club.

IL COMUNICATO – Seduta pomeridiana per il Napoli all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro l’Atalanta in programma a Bergamo domani alle ore 18 per la 13esima giornata di Serie A. Kvaratskhelia non prenderà parte alla trasferta di Bergamo per episodio di lombalgia acuta. Rrahmani ha fatto terapie e palestra.

