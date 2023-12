Il capitano dell’Inter Lautaro Martinez è uscito durante il match col Bologna: ecco quando si svolgeranno gli esami

Dopo la dolorosa eliminazione dalla Coppa Italia, l‘Inter deve affrontare un’altra sfida. Lautaro Martinez ha lasciato la partita contro il Bologna al 99º minuto a causa di un fastidio alla coscia sinistra, mostrando segni di dolore sotto una coperta.

La gravità dell’infortunio sarà valutata tramite esami previsti per domani (22 dicembre), con l’obiettivo di chiarire la situazione.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, le condizioni di Martinez sono la massima priorità. Il tecnico Simone Inzaghi ha suggerito che potrebbe trattarsi solo di un affaticamento, come indicato dallo staff medico. Tuttavia, il club si impegna a non sottovalutare la situazione e adottare tutte le precauzioni necessarie per dissipare ogni dubbio riguardo al giocatore del Toro.

L'articolo Infortunio Lautaro, ecco quando verrà sottoposto agli esami: si respira tensione in casa Inter

