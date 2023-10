Infortunio Loftus-Cheek, l’inglese continua il recupero a Milanello nonostante i due giorni di riposo: obiettivo Udinese

Loftus-Cheek, nonostante i due giorni di riposo concessi da Pioli dopo il pareggio contro il Napoli, è regolarmente presente a Milanello per recuperare dall’infortunio. L’inglese, come riportato da Sky, punta a ritornare per Milan-Udinese di sabato 4 novembre.

L’ex Chelsea intanto si carica sui social: il recupero sembra vicino.

