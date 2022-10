Nuovi esami strumentali per Romelu Lukaku per capire come prosegue il recupero dal suo infortunio

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, se gli esami andranno bene il belga tornerà a lavorare sul campo con i compagni e in gruppo. Lui vuole esserci a tutti i costi per Firenze e attende fiducioso l’esito degli esami.

